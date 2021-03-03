الفن والإبداع في مواجهة التطرف والكراهية.. فنانون وإعلاميون ومختصون في مائدة مستديرة

جدة - عبدالحي حسين - دعا فنانون ونشطاء مغاربة إلى محاربة “التطرف وخطاب الكراهية” بالفن والإبداع، والعمل على جعل الثقافة الفنية قادرة على الارتقاء بالأشخاص؛ وذلك خلال مائدة مستديرة، يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط.

ونظمت مجموعة وعي للدراسات والوساطة، مائدة مستديرة بعنوان “الفن والإبداع في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية” شاركت فيها أسماء سياسية، وفنية، وإعلامية؛ إضافة إلى باحثين في الشأن الديني.

وشارك في الندوة، الإعلامية فاطمة الإفريقي، والممثل ياسين أحجام، والباحث في الدراسات الإسلامية عبد الوهاب رفيقي؛ إلى جانب وزير الثقافة السابق محمد أمين الصبيحي، والشاعرة وأستاذة التربية الإسلامية عليا الإدريسي، وعبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب.

وصرح ياسين أحجام للصحافة أن جل التدخلات في الندوة ركزت على دور السيناريو في الأعمال الفنية، وضرورة تجويده والتطرق للمواضيع المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والتطرف.

بدوره أشار رئيس مركز “وعي” محمد عبد الوهاب رفيقي، إلى أن الساحة المغربية تفتقد للأعمال التي تساهم في تشكيل وعي مجتمعي يواجه التطرف والكراهية.

فيديو عبد الله آيت شريف