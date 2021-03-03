رفيق عبد الصمد: مباريات الكأس تختلف عن الدوري

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق اتحاد طنجة نظيره الجيش الملكي، مساء اليوم الأربعاء بداية من الساعة 19:30 مساء، بملعب طنجة برسم سدس عشر كأس العرش.

وقال رفيق عبد الصمد، مساعد مدرب اتحاد طنجة، إن المباراة مع الجيش الملكي ستكون صعبة، نظرا لأن هذا الأخير انتعش مؤخرا، وبدأ يحقق انتصارات، مشيراً في السياق ذاته إلی أن مباريات الكأس تختلف عن الدوري.

وشدد علی كون الاستعداد كان جيدا خاصة على المستوى الذهني، مبرزا أنهم عازمون على وقف سلسلة النتائج السلبية من خلال هذه المباراة.

وفي السياق ذاته، قال عبد الصمد، إن اتحاد طنجة يقدم مباريات جيدة ويخلق الفرص، كما أن الدفاع جيد، إلا أن التركيز يخونهم ويتعذر عليهم العودة في النتيجة، كلما استقبلت شباكهم هدفا، كما أن الحظ لم يقف بجانبهم في عدة مواجهات، يضيف رفيق.

وختم، بأن فترة توقف البطولة الاحترافية في قسمها الأول لم تخدم الفريق، نظرا لأن إيقاعه كان جيدا، وسجلوا انتصارات مهمة، قبل أن يتراجعوا في النتائج.