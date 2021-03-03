سبورتينغ لشبونة البرتغالي “يرغب” في تجديد عقد مدافع “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - عبر مسٶولو فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي عن رغبتهم في تجديد عقد الدولي المغربي زهير فضال، نتيجة تألق في منافسات الموسم الرياضي الجاري.

ويحتل سبورتينغ صدارة الترتيب العام المٶقت للدوري البرتغالي بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني براغا، ويتوفر علی أقوی خط دفاع.

والتحق فضال بلشبونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من ريال بيتيس الاسباني مقابل 2.15 مليون أورو، فضلا عن 1.35 مليون أورو متنوعة، رهينة بعدد المباريات التي سيشارك فيها، والأهداف التي سيحققها والألقاب التي سيفوز بها.