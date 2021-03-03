الجامعة العربية تقاضي عددا من الهيئات التي تستغل اسمها وشعارها دون إذن -لائحة

جدة - عبدالحي حسين - قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اللجوء إلى القضاء لمتاعبة عدد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل على استخدام إسمها وشعارها في أنشطة دون ترخيص.

وسجلت الجامعة العربية، في تحذير نشر على موقعها الإلكتروني، أنها لاحظت “تكرار التجاوزات القانونية المتعلقة باستخدام شعار واسم جامعة الدول العربية من قبل جهات لا تمت لها بصلة، وذلك رغم تكرار التحذيرات السابقة في هذا الصدد، وهو ما يترتب عليه إساءة إلى صورة جامعة الدول العربية، وضرر كبير يلحق بالأفراد الذين يتعاملون مع هذه الجهات دون معرفة بحقيقتها ومدى مصداقيتها، وهو ما يتطلب إنهاء الوضع غير القانوني الذي يشمل أكثر من 20 جهة ومؤسسة وفقا لما تم حصره حتى الآن”.

وأشارت الجامعة إلى أنه، وبالنظر إلى أن هذه التصرفات المسيئة للأمانة العامة وللمواطنين قد تكررت، فسوف تقوم الأمانة العامة باللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المخالفة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة المقر وكذلك النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها وأختامها. وذلك لوضع حد لمحاولات النصب من قبل بعض الجهات التي لا تمت للأمانة العامة بصلة وتدعي إصدار شهادات أو جوائز بالتعاون مع الجامعة أو بالنيابة عنها.

وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الصدد، أية جهة من استخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية في مراسلاتها ومواقعها الالكترونية، أو أعمال الدعاية الخاصة بها، أو استخدام علم جامعة الدول العربية في مقراتها، دون الحصول على إذن كتابي من الأمانة العامة، كما حذرت أية جهة من إصدار شهادات دراسية أو فخرية أو توزيع جوائز تحمل اسم أو شعار جامعة الدول العربية، أو تدعي أنها صادرة عن /أو بالتعاون مع الأمانة العامة دون وجود بروتوكول تعاون رسمي موثق بين الجانبين،

كما حذرت الأمانة العامة، كذلك، من التعامل مع أية جهات تدعي جمع تبرعات أو مبالغ مالية بالنيابة عنها لأي غرض، وتؤكد الأمانة العامة أنها لا تجمع التبرعات ولا تنيب أية جهات أخرى عنها في هذا الأمر. مؤكدة أن الجهات التي تتعاون مع الجامعة العربية هي فقط تلك التي يتم ذكرها نصا عبر الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة العامة.

ونشرت الجامعة العربية قائمة بأسماء الاتحادات والمؤسسات التي تستخدم بالمخالفة اسم الجامعة العربية وشعارها فى مطبوعاتها ومعاملاتها، وهي كل من: أكاديمية القادة العرب، منظمة الشعوب والبرلمانيات العربية، الهيئة الدولية للتحكيم، جامعة الشعوب العربية، المنظمة العربية لتنمية الموارد البشرية، المجلس العربي الإقليمى للتنمية البشرية، الجامعة العربية للشباب العربي والدولي، الاتحاد العربي للقوى البشرية، القاهرة الإقليمى للتدريب والتحكيم، المجلس الأعلى للاتصاد العربي الإفريقى، المنظمة العربية الدولية لفض المنازعات، الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعى، الاتحاد العربي للتدريب التربوي، المركز العربي للثقافة والإعلام، والاتحاد العربي للتطوير والتنمية.