شكرا لقرائتكم خبر عن قوات عراقية مشتركة تلاحق فلول الدواعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت قوات عراقية مشتركة مدعومة بالطيران اليوم عملية عسكرية واسعة بعدة محاور لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية في المنطقة المحصورة مابين شمال محافظة صلاح الدين وجنوب غربي محافظة كركوك.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي أن العملية التي تشارك فيها قوات من الجيش والشرطة الاتحادية، والرد السريع والجهد الهندسي, انطلقت بعد ضربات جوية وجهتها طائرات "F_16 "العراقية، صباح اليوم على مواقع وأهداف تابعة للدواعش في المنطقة المذكورة.