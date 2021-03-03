انت الان تتابع خبر بالفيديو: تحذيرات من العودة الى سيناريو 2014 اذا استمرار الخلاف بين بغداد واربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جلسات خالية من التصويت على الموازنة. جلسات وصفت باللا جدوى منها، بل تؤشر الى تعمق الخلاف بين حكومتي المركز والاقليم. في حين ينتقد برلمانيون عن الاحزاب الكردية، عدم تقديم الكتل في بغداد اي بديل للمواد التي تضمن حصة كردستان في قانون الموازنة، وابقاء الامر معلقاً حتى الان.الاستمرار في هذا التعطيل، وعدم التصويت على الموازنة خلال الاسبوع الجاري، يهدد بالعودة الى سيناريو عامي الفين واربعة عشر والفين وعشرين.

التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.

