زلزال شديد يضرب اليونان

وقالت إم إس سي إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.هذا وقدر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض الزلزال بقوة 6.0 درجات على عمق 10 كيلومترات.

في حين أشار معهد أثينا الجيوديناميكي إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب بلدة ألاسونا بوسط اليونان.



من جانبه، أوضح مسؤول في فرق الإطفاء بأثينا لوكالة "رويترز" أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن، وأضاف: "زملائي شعروا به، إنه زلزال قوي".

كما لفت عالم الزلازل اليوناني، فاسيليس كاراثاناسيس، للتلفزيون الحكومي إلى أن السكان شعروا بالزلزال في أنحاء اليونان".

ونقلت مواقع اخبارية اخرى معلومات تفيد بان الزلزال وصل ارتداده الى بلغاريا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وتركيا وايطاليا وكوسوفو والجبل الاسود وصربيا ومقدونيا والبانيا