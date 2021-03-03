بايرن ميونخ يفسح الطريق امام الاندية لخطف هالاند

ومن المتوقع أن يكون هالاند (20 عامًا) محط اهتمام عمالقة أوروبا في الصيف، في ظل المستويات والأرقام التهديفية التي يحققها مع دورتموند.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ لا يفكر حاليًا في التعاقد مع هالاند لسببين، الأول هو تواجد نجمه البولندي وأفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي، الذي يمتد عقده حتى عام 2023، ولن يقبل هالاند أن يكون بديلًا له.



ويقدم ليفاندوفسكي مستويات رائعة ويسجل الكثير من الأهداف وهو ما يجعل مركز رأس الحربة بعيدا عن أي مشاكل.

والسبب الثاني هو أنه سيكون من الصعب على بايرن تحمل هذه الخطوة ماليًا في التوقيت الحالي مع جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند لديه شرط جزائي بحوالي 100 مليون يورو متاح اعتبارًا من صيف 2022.

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن الشرط الجزائي في عقد هالاند يصل إلى 75 مليون يورو فقط.

