صحة النجف تستلم 1800 جرعة من لقاح كورونا

بغداد - ياسين صفوان - اكد مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاربعاء، ان لقاح سينوفارم الصيني الذي باشرت الدائرة بإعطاءه لمنتسبيها اليوم لقاح آمن وفعال وعليه اقبال كبير في الكثير من دول العالم.

وقال الدكتور رضوان الكندي لدى حضوره اولى عمليات التلقيح في المركز الصحي الامام الحسن المجتبى في حي العدالة بحضور النائب الثاني لمحافظ النجف الاشرف طلال بلال ومدير قسم الصحة العامة الدكتور عبد الوهاب الطحان ومدير القطاع الجنوبي الدكتور علي الواعظ ومسؤولين محليين، ان "محافظة النجف الاشرف استلمت 1800 جرعة من اللقاح وهو مايكفي لتلقيح 900 شخص وقد باشرنا ووفق الاولويات والتعليمات بتلقيح العاملين في القطاع الصحي".



وبين "اننا نسمع من هنا وهناك ولاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي مايقال عن هذا اللقاح وغيره وان مايقال لااساس له من الصحة فاللقاح معتمد من قبل المنظمات الصحية الدولية وتم اعطاء ملايين الجرعات منه في بلد المنشأ وفي دول الجوار"، مشيرا الى ان "الاقبال في اليوم على التلقيح كان كبيرا وتمت عمليات التلقيح بإنسيابية عالية ودون اي عوارض لدى الملقحين وان الايام القادمة سوف تشهد اقبالا اكبر لاسيما بعد زوال حاجز الخوف والتردد الموجود لدى البعض".



واوضح ان "النائب الثاني لمحافظ النجف الاشرف الاستاذ طلال بلال ومدير القطاع الجنوبي الدكتور علي الواعظ وعدد من الاطباء الاخصائيين ومدراء المراكز الصحية كانوا في مقدمة من اخذوا على اللقاح".