الحشد يعلن نتائج عملية 'ثأر الشهداء' في كركوك

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللواء التاسع للحشد الشعبي، طهر قرى سهيل والزاجي والبو صالح ضمن عمليات ثأر الشهداء جنوب غرب كركوك، فيما عثرت قوات اللواء على مضافة لداعش وعبوة ناسفة اثناء عمليات التطهير".واضاف البيان ان "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، دمرت سبع مضافات بداخلها عبوات ناسفة ومواد لوجستية تابعة لداعش جنوب غرب كركوك".

وتابع البيان انه "كانت في داخل تلك المضافات عبوات ناسفة تم تفجيرها تحت السيطرة، ومواد لوجستية وأغطية وملابس تعود لداعش واعتدة خفيفة ومتوسطة، ودراجتان ناريتان قرب قرية أبو فشجه جنوب غرب كركوك حيث تم تدمير المضافات بالكامل".

ونفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.

