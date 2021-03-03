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رغم الهجوم الصاروخي.. البابا فرنسيس يؤكد انه سيقوم بزيارته الى العراق

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بغداد - ياسين صفوان - اكد البابا فرانسيس، اليوم الاربعاء، انه سيزور العراق رغم الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد الجوية بمحافظة الانبار.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان "البابا فرنسيس اكد انه سيقوم بزيارته الى العراق رغم الهجوم الصاروخي".

ومن المقرر ان يجري البابا زيارة يوم الجمعة القادمة الى العراق وسط استعدادات عالية المستوى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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