رغم الهجوم الصاروخي.. البابا فرنسيس يؤكد انه سيقوم بزيارته الى العراق

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان "البابا فرنسيس اكد انه سيقوم بزيارته الى العراق رغم الهجوم الصاروخي".

ومن المقرر ان يجري البابا زيارة يوم الجمعة القادمة الى العراق وسط استعدادات عالية المستوى.

