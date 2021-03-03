انت الان تتابع خبر رغم الهجوم الصاروخي.. البابا فرنسيس يؤكد انه سيقوم بزيارته الى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد البابا فرانسيس، اليوم الاربعاء، انه سيزور العراق رغم الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد الجوية بمحافظة الانبار.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان "البابا فرنسيس اكد انه سيقوم بزيارته الى العراق رغم الهجوم الصاروخي".
ومن المقرر ان يجري البابا زيارة يوم الجمعة القادمة الى العراق وسط استعدادات عالية المستوى.
ومن المقرر ان يجري البابا زيارة يوم الجمعة القادمة الى العراق وسط استعدادات عالية المستوى.