شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 يضرب جزيرة شيكوتان الروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - وام

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي الأربعاء.

وأعلنت وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق 50 كيلومتراً وعلى بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزر الكوريل.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات تسونامي، ويقوم فريق العمل التابع للسلطات المحلية بفحص المباني بحثاً عن أضرار محتملة.