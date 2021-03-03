شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - (وكالات)

توفي متعاقد مدني مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، جراء أزمة قلبية إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف الأربعاء قاعدة عين الأسد في الأنبار بغرب البلاد، على ما أفادت مصادر أمنية .

ولم تؤكد المصادر الأمنية العراقية والغربية جنسية المتعاقد الذي قضى إثر الهجوم. وقال مصدران أمنيان في وقت سابق: إن نحو 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أمريكية وعراقية وقوات من التحالف.

