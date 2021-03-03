شكرا لقرائتكم خبر عن وقف نشر 6 قصص أطفال لـ «سوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة المعنية بالحفاظ على تراث الكاتب الأمريكي الراحل د.سوس، وقف نشر ست قصص أطفال ألفها قبل عقود، لاحتوائها على صور عنصرية، وتجاهلها مشاعر الآخرين. وقصص «أند تو ثينك ذات آي سو إت أون مولبيري ستريت» و «إف آي ران ذا زو» و«ماك إليجوتس بول» و «أون بيوند زيبرا» و «سكرامبيلد إيجز سوبر» و «ذا كاتس كويزر» بين أكثر من 60 قصة ألفها سوس، وهو الاسم المستعار للكاتب والرسام الأمريكي تيودور جيزل الذي توفي عام 1991. وقالت مؤسسة د. سوس إنتبرايزيس في بيان يوضح سبب وقف النشر: «هذه القصص تصور الناس بطرق خاطئة ومؤذية». وتحوي القصص التي نشرت للمرة الأولى بين 1937 و1976 العديد من الرسوم الكاريكاتورية لآسيويين وسود، تتضمن صوراً نمطية واجهت انتقادات لاعتبارها عنصرية. وتفجر الجدل بشأن صور دكتور سوس منذ سنوات. ففي 2017، تبرعت السيدة الأمريكية الأولى في ذلك الوقت ميلانيا ترامب بعشر من قصصه لمدرسة في كمبردج بولاية ماساشوستس. ورفض أمين المكتبة بالمدرسة الهدية، قائلاً إن القصص تحوي صوراً واجهت انتقادات باعتبارها «دعاية عنصرية».