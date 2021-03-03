شكرا لقرائتكم خبر عن 450 ألف استرليني بدل مصاريف دعوى لميجان ماركل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر القضاء البريطاني قراراً بتضمين الشركة الناشرة لصحيفة «مايل أون صنداي» الشعبية البريطانية مبلغ 450 ألف جنيه استرليني (628 ألف دولار) لميجان ماركل زوجة الأمير هاري، بدل مصاريف دعوى كسبتها ضد الصحيفة لنشرها رسالة وجهتها إلى والدها. وكانت الممثلة الأمريكية السابقة البالغة 39 عاماً حققت في 11فبراير/ شباط الفائت مكسباً في الدعوى التي رفعتها ضد الصحيفة الواسعة الانتشار، واتهمتها فيها بالتعدي على خصوصيتها من خلال نشرها عام 2019 مقتطفات من رسالة وجّهتها إلى والدها توماس ماركل. و كانت ماركل كتبت الرسالة بعد أشهر من زواجها من هاري الذي لم يحضره والدها، وطلبت منه في الرسالة الكف عن الكذب في وسائل الإعلام بشأن علاقتهما المشوبة بالفتور. وفي جلسة استماع عبر الفيديو الثلاثاء، أمر مارك وارباي القاضي المولج النظر في الدعوى مجموعة «أسوشييتد نيوزبيبرز» بدفع «مبلغ وسطي» 450 ألف جنيه لتغطية نفقات الدعوى، علماً بأن إيان ميل وكيل دوقة ساسكس طلب 750 ألف جنيه. وأعلن وكلاء الدفاع عن الصحيفة أنهم يعتزمون استئناف القرار. وطالب محامو الممثلة السابقة بنشر اعتذار في الصفحة الأولى من الصحيفة إثر الحكم الذي صدر الشهر الفائت، وقال القاضي إنه سيأمر بنشر اعتذار، لكنه أوضح أنه سيكون «محدوداً». كذلك رفض في هذه المرحلة أن يطلب من الصحيفة تسليم نسخ من الرسالة.