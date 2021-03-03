أيهما أسرع.. مقارنة بين "راوتر" المصرية للاتصالات الجديد والقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، أمس الثلاثاء، أجهزة راوتر جديدة، في عددٍ من فروعها للعملاء الجدد والحاليين، ويدعم جهاز الراوتر الجديد سرعات عالية جدا سواء سلكية أو لاسلكية.

وتستعرض السطور التالية مقارنة بين راوتر "وي" الجديد المعروف باسم Super vectoring والقديم Mid –End، وفقًا لمنشور داخلي في شركة المصرية للاتصالات اطلع عليه الخليج 365.

هناك فروق كبيرة بين راوتر Super vectoring وMid -End من حيث السرعات التي يدعمها، ويقدم الأول سرعات إنترنت تصل إلى 200 ميجابايت، مقابل 100 ميجابايت الراوتر القديم.

يدعم راوتر Super vectoring تردد 5GHz وتوفر ترددات 5 جيجاهرتز سرعات أعلى، فيما يدعم راوتر وي القديم تردد 2.4GHz، الذي يدعم سرعات متوسطة لاسلكية.

يمكن لراوتر "وي" القديم دعم نحو 32 مستخدمًا في وقت واحد، بينما يتيح الراوتر الجديد عدد مستخدمي الشبكة يصل إلى 64 مستخدمًا في وقت واحد.

ويوفر الراوتر الجديد تغطية لاسلكية عالية المدى ومزيدا من الاستقرار في الخدمة، عكس راوتر "وي" القديم الذي يوفر تغطية لاسلكية متوسطة المدى.

وراوتر وي الجديد Super vectoring من صناعة شركة هواوي ومتاح بفروع الشركة المصرية للاتصالات "وي" منذ أمس الثلاثاء بسعر 614 جنيه بالاضافة إلى ضريبة على القيمة المضافة ليصل الإجمالي 700 جنيه.

وفي حال الحصول على الراوتر بنظام المدفوعات الشهرية، يسدد العميل 11.4 جنيه منهم 10 جنيهات قيمة الإيجار و1.4 جنيه ضريبة على القيمة المضافة.

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