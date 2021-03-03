في حادثةٍ أغرب من الخيال / ديك يطعن رجلا بسكين حتى الموت

اسماعيل عبد الحي - وجّه "ديك" عدة طعنات إلى رجل هندي بسكين في فخذه أدت إلى موته مؤخرا، بسبب فقدانه الكثير من الدماء.

وحسب موقع "إنسايدر"، فقد توفي الهندي ثانجولا ساتيش (45 عامًا) بسبب فقدان الدم بعد أن طعنه ديك مرارًا وتكرارًا في الفخذ بسكين طوله 3 بوصات تم ربطه حول ساقه، حسب تقاليد المصارعة التي توجب وضع سكين على قدم الديك.

وعلى الرغم من حظر المحكمة العليا في الهند هذه الممارسة في الستينيات، لا تزال مصارعة الديوك تحظى بشعبية في العديد من ولايات جنوب البلاد.

وكان ساتيش من بين 16 شخصًا نظموا مصارعة الديوك في قرية لوثونور في ولاية تيليجانا الهندية.

وحسب وسائل إعلامية، فإن السلطات تبحث حاليا عن المنظمين الـ 15 الآخرين الذين يمكن إتهامهم بالقتل غير العمد والذي تصل عقوبته إلى السجن عامين.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُقتل فيها شخص على "يد طائر"، ففي العام الماضي، توفي رجل هندي يبلغ من العمر 55 عامًا من ولاية أندرا براديش بعد أن جرحه طائر في رقبته وبطنه خلال مباراة أقيمت للإحتفال بمهرجان ماكار سانكرانتي الهندوسي.

سبوتنيك