التحالف يدمر مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مارس - 2021 11:16 صباحًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي: ”إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية“.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.