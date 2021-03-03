ماء العينين: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “عصف” بكل المكتسبات الديمقراطية

جدة - عبدالحي حسين - اعتبرت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية، والقيادية في حزب العدالة والتنمية، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، “عصفا بكل المكتسبات الديمقراطية الهشة، التي نجح المغرب في ترسيخها”.

وقالت ماء العينين في تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن قراءة هذا المتغير “الخطير بربطه بحسابات الخريطة الانتخابية، أو بهزم العدالة والتنمية انتخابيا، هو تحريف للنقاش”.

وأكدت ماء العينين أن نقاش القاسم الانتخابي يُعتبر في العمق “نقاشا سياسيا، يهم مستقبل الديمقراطية، ومعنى العملية الانتخابية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات”.

كما اعتبرت القيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية أن القاسم الانتخابي المقترح “لا يخلق تقاطبا من وجهة نظري بين من مع العدالة والتنمية، ومن ضدها، وإنما يخلق تقاطبا بين من مع الديمقراطية، ومن ضدها”.

وبينت ماء العينين وجهة نظرها للموضوع، وقالت: “قد ينهزم العدالة والتنمية وقد ينتصر، وقد يتجاوز وضعه الداخلي المأزوم، وقد لا يفعل، لكن الأكيد أنه سيصعب في المستقبل تدارك خطأ قاتل، يمس بمبادئ الديمقراطية الكبرى”.

يذكر أن مختلف الأحزاب السياسية تدفع في اتجاه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، إلا حزب العدالة والتنمية، الذي يتمسك بمعارضة ذلك، وأكد نأئب أمينه العام، سليمان العمراني، أن الفريق البرلماني للحزب سيصوت ضده.