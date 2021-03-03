هشام بهلول في مسلسل تاريخي عربي

جدة - عبدالحي حسين - يشارك الفنان المغربي هشام بهلول، في المسلسل التاريخي العربي “فتح الأندلس”، إذ حل بلبنان من أجل الانضمام إلى طاقمه الفني.

وكشف هشام بهلول أمس الثلاثاء، من خلال نشر صور من كواليس التصوير، أنه يشخص دور “شداد”، في المسلسل الذي يصور في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال بهلول معلقا على الصور:” أتمنى من الله التوفيق في تجسيد دور شداد في مسلسل “فتح الاندلس” تحت إدارة المخرج محمد لعنزي”.

ويتناول المسلسل شخصية البطل العربي طارق بن زياد، قائد الجيش الإسلامي عندما خرج من بلاد المغرب أثناء ولاية موسى بن نصير من أجل فتح الأندلس، وسيتم تصوير مشاهده بين لبنان وتركيا.