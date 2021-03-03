جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تأجيل الجمع العام الانتخابي للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء لكرة القدم، الذي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء المقبل إلى غاية يوم الاثنين 22 مارس الجاري بمدينة العيون.

وشدد بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علی أن طلبات الترشيح تودع مصحوبة بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المطلوبة مقابل وصل إيداع مسلم من لدن مكتب الضبط للجامعة الكائن مقرها بقطاع 11 ملتقى زنقة الرز وزنقة الرام بحي الرياض الرباط.

وأكد البلاغ أن طلبات الترشيح يجب أن تبعث بواسطة البريد المضمون على أساس أن تتوصل بها الجامعة داخل أجل أقصاه يوم 14 مارس قبل الساعة الرابعة والنصف زوالا.