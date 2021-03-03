تسجيل 452 وفاة و10535 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10535 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و452 وفاة، وشفاء 15694 حالة .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.278.750 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 87.348 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.853.734 حالة.