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احباط محاولة تهريب دراجات نارية مخالفة للضوابط في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة الكمارك، اليوم الاربعاء، احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط في مركز كمرك بوابة البصرة.
اعلام الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موظفي كمرك بوابة البصرة تمكن من احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة محملة داخل (٣) حاويات مخفية خلف اطارات مستعملة".

واضاف البيان انه "تم الضبط من قبل موظفي الكمارك وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و هيئة المنافذ الحدودية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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