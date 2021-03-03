انت الان تتابع خبر احباط محاولة تهريب دراجات نارية مخالفة للضوابط في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة الكمارك، اليوم الاربعاء، احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط في مركز كمرك بوابة البصرة.
اعلام الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موظفي كمرك بوابة البصرة تمكن من احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة محملة داخل (٣) حاويات مخفية خلف اطارات مستعملة".
واضاف البيان انه "تم الضبط من قبل موظفي الكمارك وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و هيئة المنافذ الحدودية".
واضاف البيان انه "تم الضبط من قبل موظفي الكمارك وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و هيئة المنافذ الحدودية".