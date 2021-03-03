احباط محاولة تهريب دراجات نارية مخالفة للضوابط في البصرة

اعلام الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موظفي كمرك بوابة البصرة تمكن من احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة محملة داخل (٣) حاويات مخفية خلف اطارات مستعملة".

واضاف البيان انه "تم الضبط من قبل موظفي الكمارك وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و هيئة المنافذ الحدودية".

