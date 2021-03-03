محافظ ذي قار الجديد انا امتلك صلاحيات رئيس الوزراء

وقال الأسدي في حديث مع مديري الدوائر والاقسام في ديوان محافظة ذي قار، انه أمتلك صلاحيات واسعة لادارة المحافظة ومنا صلاحية رئيس الوزراء، مطالبا من المسؤولين المحليين بالعمل معه فوق الخطط المرسومة لانقاذ المحافظة من معاناتها.واعرب الاسدي عن استغرابه من عدم اعمار البنى التحتية المدمرة في المحافظة رغم وجود الموازنات المالية المخصصة اليها.

داعيا الحاضرين الى العمل بروح الفريق الواحد من خلال فاكار جديدة تتلائم مع الواقع التي تحتاجه المحافظة