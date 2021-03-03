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بقيادة ميسي.. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام إشبيلية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-03 | 10:27

بقيادة ميسي.. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام إشبيلية

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استقر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، بشكل كبير على توليفة فريقه لمواجهة إشبيلية، اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وكان البارسا قد خسر ذهابًا (2-0)، على أرض الفريق الأندلسي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن كومان سيدخل المباراة بالقوة الضاربة، بقيادة ليونيل ميسي، وإلى جواره كل من، عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل البلوجرانا كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - دست.
الوسط: بيدري - بوسكيتس - دي يونج.
الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبلي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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