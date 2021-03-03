ما حقيقة تعرض الفنان عادل إمام لوعكة صحية؟

وكانت شائعات انتشرت حول تعرض عادل إمام لوعكة صحية وصعوبة في التنفس وذلك نتيجة التدخين لسنوات طويلة وأنه يخضع للتنفس من خلال جهاز.

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف المنتج عصام إمام أنه يشعر بالاستياء الشديد من تداول تلك الأخبار الكاذبة التي تنشر قبل الرجوع لأحد أفراد عائلته.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012