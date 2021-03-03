انت الان تتابع خبر ما حقيقة تعرض الفنان عادل إمام لوعكة صحية؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأضاف المنتج عصام إمام أنه يشعر بالاستياء الشديد من تداول تلك الأخبار الكاذبة التي تنشر قبل الرجوع لأحد أفراد عائلته.
وكانت شائعات انتشرت حول تعرض عادل إمام لوعكة صحية وصعوبة في التنفس وذلك نتيجة التدخين لسنوات طويلة وأنه يخضع للتنفس من خلال جهاز.
وأكد عصام إمام شقيقه بصحة جيدة ويمضي وقته برفقة أسرته وأحفاده.
وكانت شائعات انتشرت حول تعرض عادل إمام لوعكة صحية وصعوبة في التنفس وذلك نتيجة التدخين لسنوات طويلة وأنه يخضع للتنفس من خلال جهاز.
وأكد عصام إمام شقيقه بصحة جيدة ويمضي وقته برفقة أسرته وأحفاده.