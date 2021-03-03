انت الان تتابع خبر اللجنة المنظمة: استعدادات زيارة البابا اكتملت والحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرانسيس إلى العراق، اليوم الأربعاء، عن ترحيب واسع في العراق للزيارة.
وقال بطريرك طائفة الكلدان في العراق والعالم مار لويس روفائيل ساكو في مؤتمر صحافي إنه "تم اتخاذ إجراءات وقائية أثناء زيارة البابا فرانسيس الى العراق"، مبيناً أن "البابا سيزور عدداً من المواقع الأثرية".
وأضاف أن "زيارة البابا رسالة محبة وسلام ودعم للمسيحيين في العراق والتشجيع على البقاء في البلاد"، مشيراً إلى أن "استعدادات الزيارة اكتملت والحكومة اتخذت العديد من الإجراءات".
وأكد أن "البابا مصر على زيارة العراق".
وأضاف أن "زيارة البابا رسالة محبة وسلام ودعم للمسيحيين في العراق والتشجيع على البقاء في البلاد"، مشيراً إلى أن "استعدادات الزيارة اكتملت والحكومة اتخذت العديد من الإجراءات".
وتابع ساكو: "لا يوجد حتى الآن أي توقيع على وثيقة بين السيد السيستاني والبابا"، لافتاً إلى أن "هناك ترحيباً واسعاً في العراق للزيارة".
وأكد أن "البابا مصر على زيارة العراق".