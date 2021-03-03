كوريا الجنوبية تدين بشدة هجمات مليشيا الحوثي على المملكة

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وقالت الحكومة الكورية الجنوبية في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم "إن كوريا الجنوبية تدين بشدة سلسلة الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية بما فيها الهجوم على مدينة الرياض ".
وأكد البيان أن الحكومة ستقدم باطراد الدعم للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
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