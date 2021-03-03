التحالف: اعتراض طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جنوب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية. وأوضح العميد المالكي نرصد نشاطا عدائيا لميليشيات الحوثي باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد تهديدات ميليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. عاجل

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