ارتفاع البطاطس وتراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار البطاطس والخيار البلدي والكوسة والفلفل الحامي البلدي 10 قروش و1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجع سعر الطماطم 5 قروش، اليوم، ليتراوح بين 1 و1.75 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد الخليج 365، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و1.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.
البطاطس بين 1 و2.2 جنيه، بزيادة 10 قروش.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.
الباذنجان البلدى بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
الملوخية بين 6 و9 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.