ارتفاع البطاطس وتراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس والخيار البلدي والكوسة والفلفل الحامي البلدي 10 قروش و1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر الطماطم 5 قروش، اليوم، ليتراوح بين 1 و1.75 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 1 و2.2 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدى بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.