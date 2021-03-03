تقرير دولي / نحو مليون صنفٍ نباتي وحيواني معرّضون لخطر الإنقراض

اسماعيل عبد الحي - أظهر تقرير دولي اليوم الثلاثاء، أن قرابة مليون صنف نباتي وحيواني معرض لخطر الإنقراض، لأسباب مختلفة أبرزها الأنشطة البشرية الخاطئة.

وتحيي بلدان العالم يوم 3 مارس من كل عام، يومًا عالميا للحياة البرية، تم إعلانه لأول مرة خلال إجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013، لتعزيز الوعي حول النباتات والحيوانات البرية.

ويتم إحياء نسخة العام الجاري من اليوم العالمي للحياة البرية، تحت شعار "الغابات والمعيشة: إستمرارية الإنسان والكوكب".

وحسب معلومات أحصتها الأناضول من تقرير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) لعام 2019، فإن أكثر من 40 بالمائة من الحيوانات البرمائية معرضة لخطر الإنقراض.

وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث الثديات البحرية معرضة للإنقراض أيضا.

وأشار إلى أن 25 بالامئة من الفقاريات التي تعيش في البر والبحار والمياه العذبة واللافقاريات تواجه خطوة الإنقراض.

وأفاد التقرير بوجود قرابة 8 ملايين صنف من الحيوانات والنباتات على الأرض.

وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي، منها تغير المناخ وإختلاف تقاليد الإستهلاك وتغير التركيبات السكانية والتلوث .

الأناضول