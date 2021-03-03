زلزال بقوة 6.1 درجات بالقرب من جزر الكوريل الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي عن وقوع زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها رصدت الزلزال صباح اليوم الأربعاء، وكان مركزه على بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على الجزيرة المذكورة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة، أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومتراً.

وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار. كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال تشكل موجات تسونامي.