قتلى في تحطم طائرة في ولاية جونغلي بجنوب السودان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سقط 10 قتلى في تحطم طائرة في ولاية جونغلي، اليوم الأربعاء، في جنوب السودان.

وأوردت وسائل إعلام أن الطائرة التجارية تحطمت في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، بينما كانت متجهة إلى العاصمة جوبا، ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير واضح.

ونقلت المصادر عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: “نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان”.

ولفت كويو إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مشيرا إلى أنه لا يوجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادث وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن.

وصرح المسؤول بأنه لم يتلق بعد أي تقرير عن الحادث.

وأفاد مسؤول محلي أن طائرة صغيرة تحطمت مساء الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مهبط بيري في محافظة أورور بولاية جونغلي، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم عشرة.

وقال بال ماي العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان – المعارضة، إن الطائرة “HK-4274” التابعة لشركة “ساوث سوبريم إيرلاينز” المحلية، وكشف أن الطائرة كانت مستأجرة من قبل رجال أعمال.

وأردف يقول: “لقد أتت من جوبا وهبطت في بيري في الساعة 3:30 مساء. ثم أقلعت في الساعة 4:30 مساء، وكان من المفترض أن تذهب إلى Yuai قبل أن تتوجه إلى جوبا، ولكن بعد وقت قصير من إقلاعها تحطمت مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها”، وذلك بحسب “العربية”.