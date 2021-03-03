فيضانات تطوان.. مطالب بالتعويض واستنكار لتخلف السلطات عن الإنقاذ- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - خلفت الفيضانات التي عرفتها مدينة تطوان، أول أمس الإثنين، خسائر هامة لعدد من المواطنين، الذين داهمت المياه منازلهم وجرفت ممتلكاتهم الخاصة.

وسجل عدد من المواطنين الغاضبين، أن سلطات المدينة بمختلف تشكيلاتها، تخلفت عن إنقاذ المواطنين من الكارثة التي ألمت بهم.

بالمقابل، عبر المواطنون عن شكرهم “لولاد الحومة” الذين باشروا عمليات الإنقاذ في غياب السلطات، بحسب قولهم، وطالب المتضررون الدولة بتعويضهم عن الأضرار التي طالتهم بسبب سيول المياه.

وعاشت مدينة “الحمامة البيضاء” أمس يوما صعبا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة التي عرفتها المدينة وضواحيها، وتحولت العديد من الأحياء، إلى مناطق محاصرة، بسبب السيول، التي جرفت السيارات، وبعض الأشخاص، بحسب ما وثقته، فيديوهات، نقلها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السيول نفسها، حاصرت بعض سكان مدينة تطوان داخل منازلهم، وهو ما جعل هؤلاء يوجهون نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وصارت الشوارع، مثل شارع “جامع مزواق”، ” كويلمة”، “واد المحناش”، “حومة دربع ساعة”، “جبل درسة”، وغيرها من الأزقة والأحياء مليئة بالحفر والمياه، ومسابح في كل مكان، بالإضافة إلى ذلك، تسبب التساقطات المطرية في انهيار أسوار متهالكة.