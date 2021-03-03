تركيا تحقق ثاني أعلى نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين

جدة - عبدالحي حسين - حققت تركيا نموا اقتصاديا خلال العام الماضي، رغم تحديات جائحة كورونا، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.9 بالمئة خلال الربع الأخير من 2020، و1.8 بالمئة على أساس سنوي، وفق ما نشرته “الاناضول”.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الانكماش الاقتصادي لدول ” OECD” بلغ 3.4 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب وباء كورونا.

وخلال الفترة نفسها أيضا، انكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8 بالمئة، فيما بلغت النسبة ذاتها لدى منطقة اليورو، 5 بالمئة.

كما انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2020. في المقابل، حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام المنصرم، قبل أن تتأثر البلاد بانعكاسات وباء كورونا.

ومع تسجيل أولى إصابات كورونا في مارس 2020، ونتيجة لتأثيرات الوباء، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 10.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، قبل أن يعود إلى طبيعته في النصف الثاني من العام نفسه، حيث بلغت نسبة النمو 6.3 بالمئة في الربع الثالث، و5.9 بالمئة خلال الربع الأخير.

وبهذا، حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي لعام 2020، رغم تحديات كورونا، ليكون بذلك الوحيد الذي يحقق نموا بنسبة 5.9 بالمئة في الربع الأخير، ضمن “التعاون الاقتصادي والتنمية”.