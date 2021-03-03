شكرا لقرائتكم خبر عن 1388 إصابة جديدة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان عن تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألف و13 حالة اليوم الأربعاء.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل1388 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 583 ألفا و916 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم. ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.