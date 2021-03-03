انت الان تتابع خبر التحالف الدولي يكشف تفاصيل قصف قاعدة 'عين الأسد' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، تفاصيل أولية بشأن القصف الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار.
وقال التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "10 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية عراقية، قاعدة الأسد الجوية، تستضيف قوات التحالف، في 3 مارس 2021 في حوالي الساعة 7:20 صباحا (بتوقيت العراق)".
واضاف البيان ان "العراقية SF تقود الاستجابة والتحقيق وسيتم الافراج عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".
واضاف البيان ان "العراقية SF تقود الاستجابة والتحقيق وسيتم الافراج عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".