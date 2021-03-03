التحالف الدولي يكشف تفاصيل قصف قاعدة 'عين الأسد'

وقال التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "10 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية عراقية، قاعدة الأسد الجوية، تستضيف قوات التحالف، في 3 مارس 2021 في حوالي الساعة 7:20 صباحا (بتوقيت العراق)".

واضاف البيان ان "العراقية SF تقود الاستجابة والتحقيق وسيتم الافراج عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

