إنطلاق المرحلة الثانية من عمليات 'الوعد الصادق' في البصرة

وقال قائد العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الغاية من الواجب حصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء والمتورطين بقضايا النزاعات العشائرية التي حصلت في مناطق شمال البصرة".

وأضاف أن "قواتنا الأمنية مشغولة في الوقت الحاضر بعمليات فرض حظر التجول ولكن هذا لا يعني التوقف عن إعتقال ومطاردة الخارجين على القانون خصوصا بعد النزاعات العشائرية الأخيرة ألتي شهدتها بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية".

