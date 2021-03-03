انت الان تتابع خبر إنطلاق المرحلة الثانية من عمليات 'الوعد الصادق' في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الاربعاء، إنطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.
وقال قائد العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الغاية من الواجب حصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء والمتورطين بقضايا النزاعات العشائرية التي حصلت في مناطق شمال البصرة".
وأضاف أن "قواتنا الأمنية مشغولة في الوقت الحاضر بعمليات فرض حظر التجول ولكن هذا لا يعني التوقف عن إعتقال ومطاردة الخارجين على القانون خصوصا بعد النزاعات العشائرية الأخيرة ألتي شهدتها بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية".
وأضاف أن "قواتنا الأمنية مشغولة في الوقت الحاضر بعمليات فرض حظر التجول ولكن هذا لا يعني التوقف عن إعتقال ومطاردة الخارجين على القانون خصوصا بعد النزاعات العشائرية الأخيرة ألتي شهدتها بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية".