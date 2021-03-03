انت الان تتابع خبر البنك المركزي يقرر تخفيض فوائد قروض 'مبادرة الـ 1 تريليون' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة بضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (1) تريليون دينار.
المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البنك المركزي العراقي يحرص على مراعات الظروف الاستثنائية الحالية التي تتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا ، لذا قرر هذا البنك "تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة بضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (1) تريليون دينار" وكما في ادناه:
- تخفيض فائدة البنك المركزي العراقي للمشاريع الكبيرة لتكون (1%) بدلا عن (2%)
- تكون جميع الفوائد للمصارف والشركات الضامنة "متناقصة".
- تخفيض فائدة البنك المركزي العراقي للمشاريع الكبيرة لتكون (1%) بدلا عن (2%)
- تخفيض الفائدة للمصارف على القروض السكنية لتكون (2%) بدلا عن (4%)
- تعديل عمولة البنك المركزي (للقروض السكنية) لتكون (5 بالألف) بدلا عن (7 بالألف)
- تكون جميع الفوائد للمصارف والشركات الضامنة "متناقصة".