البنك المركزي يقرر تخفيض فوائد قروض 'مبادرة الـ 1 تريليون'

بغداد - ياسين صفوان - قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة بضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (1) تريليون دينار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012