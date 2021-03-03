انت الان تتابع خبر بالصواريخ.. استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت مصادر امنية، اليوم الأربعاء، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار بـ10 صواريخ.
وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان " 10 صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف محيط قاعدة عين الاسد الجوية في محافظة الانبار".
واضافت انه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول الى الملاجئ"، مردفة انه "لم تم تسجل اصابات حتى اللحظة".
واضافت انه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول الى الملاجئ"، مردفة انه "لم تم تسجل اصابات حتى اللحظة".