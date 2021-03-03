بالصواريخ.. استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار

وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان " 10 صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف محيط قاعدة عين الاسد الجوية في محافظة الانبار".

واضافت انه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول الى الملاجئ"، مردفة انه "لم تم تسجل اصابات حتى اللحظة".

