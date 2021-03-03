بالفيديو.. واشنطن ترفع السرية عن "معجزة" هجوم عين الأسد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد نحو عام على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة "عين الأسد"، رفُعت السرية عن اللحظة التي كادت أن تشعل شرارة الحرب بين طهران وواشنطن.

تفاصيل جديدة بثها برنامج "60 دقيقة" المذاع على تلفزيون "سي بي إس نيوز" الأمريكي، يظهر لحظة سقوط صواريخ باليستية إيرانية على القاعدة العسكرية في العراق.

ضربةٌ جاءت حينها، ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.



وفي اللقطات التي سجلتها طائرة بدون طيار، يظهر وابل من الصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة المدى تحمل ذخائر يتراوح وزنها بين 1000 و 2000 رطل ، سقطت على قاعدة الأسد الجوية، يوم الثامن من يناير/كانون الثاني 2020.

"معجزة" ..ولكن!

وعلى الرغم من عدم مقتل أي جندي أمريكي في القاعدة، وهو ما وصف بأنه "معجزة" ، إلا أن الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأمريكية، وتحديدا قاعدة الأسد الجوية، كانت شديدة في بعض الأماكن.





وفي بداية العام الماضي، أمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقتل قاسم سليماني الذي وصفه بـ"الإرهابي الأول في العالم"، واتهمه البنتاجون بأنه مسؤول عن مقتل المئات من الأمريكيين وقوات التحالف، وجرح آلاف آخرين.

ورد الحرس الثوري في 8 يناير/كانون الثاني، بإطلاق أكثر من عشرة صواريخ باليستية على القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية، المترامية الأطراف على بعد حوالي 120 ميلا غرب بغداد.

"من سيعيش ومن سيموت"؟



بعد تلقي معلومات استخبارية تفيد بأن هجوما إيرانيا وشيكا، كان على اللفتنانت كولونيل ستاتشي كولمان، قائدة سرب الاستطلاع الجوي 443، في قاعدة عين الأسد الجوية ، أن تقرر أي من أفراد الخدمة سيتم إجلاؤهم ومن سيبقون في الخلف للدفاع عن المكان.

تتذكر كولمان العام الماضي في شهادة مكتوبة: "كنت أقرر من سيعيش ومن سيموت".

وقالت "اعتقدت بصدق أن أي شخص يتخلف عن الركب سيموت، لم أصدق أن أي شخص سينجو من هجوم صاروخي باليستي، وهذا جعلني أشعر بالعجز".

وفي حديث لبرنامج "60 دقيقة"، قال الرائد آلان جونسون ، الذي كان يتواجد في قاعدة عين الأسد أثناء الهجوم ، إنه تلقى تقييما استخباراتيا بأن "نية إيران هي تسوية هذه القاعدة وقد لا نبقى على قيد الحياة".

أسلحة خطيرة

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، إن الصواريخ الإيرانية "لها نطاقات متفجرة من 50 إلى 100 قدم، وهذه مجرد شظايا في الانفجار الفعلي".

ووصف الصواريخ التي أطلقت على القوات الأمريكية بأنها "أسلحة خطيرة للغاية وخطيرة".