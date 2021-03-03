شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"تنسيقية الأحزاب" يعلن عن تنظيم ملتقى توظيفى بالتعاون مع محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإقامة ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص، وذلك من خلال عقده بالشراكة بين النائب والمحافظة عن طريق جهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لمحافظة القاهرة.

ومن جانبه، أرسلت رانيا حسن عبد السلام المشرف العام على جهاز تشغيل شباب الخريجين، خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ القاهرة، أكدت فيه التواصل مع النائب أحمد زيدان والتنسيق لعمل الملتقى التوظيف خلال شهر يوليو المقبل، حتى يتسنى لهم التجهيز وإخطار الشركات المتاحة الراغبة فى الاشتراك، على أن يجرى التعاون مع النائب فى التجهيز للملتقى.

وقال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه سيجرى تنظيم الملتقى التوظيفى فى شهر يوليو المقبل داخل مركز شباب الساحل.