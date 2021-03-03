محمد الفلاح - الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق وغرب تعز

الأربعاء 3 مارس 2021

نفّذت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية نوعية في محافظة تعز، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع شرق وغرب المدينة، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، مساء الثلاثاء، إن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا نوعياً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في وادي صالة.

وأضاف أن المعارك أسفرت أيضاً عن مصرع ما لا يقل عن 15 عنصرًا من الميليشيات الحوثية وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وبالتزامن، شنت وحدات من قوات الجيش الوطني هجومًا واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غربي تعز، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المناطق، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشار البيان إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم مستمر للجيش وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية.