محمد الفلاح - بذخ أردوغان.. 35 مليون دولار تكاليف حماية الرئاسة في 2020

الأربعاء 3 مارس 2021

كشفت تقارير إعلامية تركية عن إنفاق الخزينة العامة للبلاد 263 مليون ليرة حوالي (35 مليون دولار) في 2020 لحماية الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقالت صحيفة "برغون"، إن الإدارة المسؤولة عن الحماية بالرئاسة والمسؤولة عن أمن أردوغان، والقصور الرئاسية، أنفقت العام الماضي "ثروة طائلة تقدر بـ 263 مليون و627 ألف ليرة"، بحسب بيانات رسمية خاصة بميزانية الرئاسة.

ولفتت الصحيفة إلى أن نفقات حماية الرئاسة التركية العام الماضي تخطط نفقات العديد من الإدارات التابعة لمديرية الأمن العام، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة جرائم المخدرات، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإدارة المخابرات، وإدارة العمليات الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام ستخلق حالة من الجدل بشأن بذخ أردوغان وقصوره، مشيرة أن هذا ليس بجديد، لا سيما أن الرئيس دائمًا ما يثير الجدل بمواكبه التي يخرج بها في رحلاته داخل البلاد وخارجها.

وتأتي هذه النفقات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وظروف معيشية صعبة للغاية يمر بها المواطنون.

تأتي رغم أن الرئيس أردوغان نفسه لا يفوت أية مناسبة إلا ويخرج مطالبًا المواطنين بتحمل فشله الاقتصادي بعد أن عجز عن إيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها بسياساته الخاطئة.