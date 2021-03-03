شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة وأزمات.. تقرير يكشف انتهاكات نظام تميم ضد العمالة الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معاناة شديدة يعيشها العمال الأجانب فى قطر، وانتهاكات بالجملة نتيجة للسياسات القمعية التى يتبعها النظام القطرى برئاسة تميم بن حمد، بالإضافة إلى قطع رواتبهم، ومعاناتهم الشديدة في الكثير من الأوضاع الآدمية، وعدم توفير مسكن لائم أو حياة آدمية.

تقرير لمؤسسة "ماعت" كشف فى تقرير بالفيديو شهادات خاصة من العمال الأجانب الموجودين في قطر، والذين رصدوا معاناتهم والانتهاكات التى يتعرضون لها، منها العمل بأوقات أكثر دون أى توفير حياة آدمية لهم، أو منحهم رواتبهم، بالإضافة إلى تعرضهم إلى الأمراض، وأنهم أخذوا ديون لمجرد أنهم يصرفون على أنفسهم فى الدوحة، وهو ما تساءل عليه الكثير من المنظمات الدولية عن تلك الانتهاكات التى تعرض لها العمال في الدوحة.

وأضاف التقرير، أن الانتهاكات القطرية ضد العمالة استمرت على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بتحسين أوضاع العمالة لديها، وأن أرباب العمل فى قطر الذين يعملون لحسابهم وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة كثيرا ما يؤخرون أو يحجبون أو يقتطعون بشكل تعسفى أجور العمال، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين ، وأنه منذ ظهور وباء كورونا لأ فى قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر ضد العمالة الخارجية.