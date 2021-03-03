كورونا في 24 ساعة| 581 إصابة جديدة بمصر والصحة العالمية تحسم الجدل حول نهاية الفيروس في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 581 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، بجانب تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.

كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الاعتقاد بإمكانية التغلب على وباء فيروس كورونا بحلول نهاية العام "أمر غير واقعي".

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين، إنه "سيظل من الممكن خفض عدد الحالات في المستشفيات والوفيات. لكن الوباء لا يزال فتاكا، خاصة إثر الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت لسبعة أسابيع متتالية"، وفقا لسكاي نيوز.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيرس كورونا في مصر والعالم:

42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

تطعيم 46.6% من سكان الإمارات المستهدفين بلقاح كورونا

وفاة شقيق خالد يوسف متأثرا بكورونا

تونس: اكتشاف سلالة كورونا البريطانية في البلاد

إصابة مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات بكورونا

وفاة والدة رضوى الشربيني متأثرة بكورونا

موعد صلاة الجنازة على والدة رضوى الشربيني

إقبال كبير على تلقي لقاحات كورونا.. ما السر؟

هل يستطيع الحاصلون على لقاح كورونا نشر الفيروس؟

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

الصحة: تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا خلال ساعات

البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع

الصحة العالمية: تسليم 237 مليون جرعة لقاح بنهاية مايو عبر آلية "كوفاكس"

"نهاية كورونا آخر 2021".. الصحة العالمية تحسم الجدل

"السكك الحديد" تطلق مبادرة توعية للحد من انتشار كورونا