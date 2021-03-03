حدث ليلاً| 581 إصابة بكورونا و"التعليم" تكشف موعد إلغاء التشعيب بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة علي الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 308 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141655 حالة حتى اليوم.

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بالأسماء.. شعبة الأدوية: إدراج 14 نوعًا بجدول المخدرات بينها كونجستال

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل إدراج هيئة الدواء 14 نوع دواء ضمن جدول الأدوية المخدرة.

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"نختبر الطالب والتقنية الجديدة".. وزير التعليم: امتحانين للمرحلة الثانوية خلال شهري أبريل ومايو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تصلها ملاحظات حول الامتحان المجمع لسنوات النقل، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول 6 ملايين و300 ألف طالب.

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وزير التعليم يكشف موعد إلغاء التشعيب بالثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إلغاء التشعيب في الثانوية العامة.

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الصحة العالمية توصي بعدم استخدام "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من كورونا

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية بضرورة عدم استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه ليس لهأي تأثير على المصابين.

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البرازيل تسجل زيادة قياسية في الوفيات اليومية بكورونا

أعلنت البرازيل مساء الثلاثاء عن تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الوفاة اليومة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

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بايدن يعد بتطعيم جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستكون لديها إمدادات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتشمل جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو،وهو موعد أقرب من الإطار الزمني السابق الذي كان مقررا في يوليو.

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البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع

أعلن البيت الأبيض عزمه زيادة إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مختلف المناطق في البلاد من 14.5 إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع.

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بلينكن يدعو لـ "عودة الديمقراطية" في فنزويلا خلال اتصال مع جوايدو

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في محادثة هاتفية مع زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الثلاثاء إلى "عودة الديمقراطية في فنزويلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة".

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