أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

قالت الهيئة، في بيان، إن طقس الأربعاء، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن فرص أمطار خفيفة على القاهرة الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية والغربية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 18 -10، السواحل الشمالية 17 -12، جنوب سيناء 23- 14، شمال الصعيد 20- 8، جنوب الصعيد 25 - 10.

أشارت الهيئة إلى أن طقس الخميس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على المناطق الجنوبية.

أوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية عبارة عن رياح معتدلة على القاهرة وشبورة مائية، بينما يوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على جنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20 -11، السواحل الشمالية 19 -12، جنوب سيناء 21- 15، شمال الصعيد 20- 9، جنوب الصعيد 23 - 11.

وعن طقس الجمعة أكدت الهيئة أنه مائل للدفئ على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 22 -12، السواحل الشمالية 20 -13، جنوب سيناء 22- 15، شمال الصعيد 23- 10، جنوب الصعيد 25 - 12.​