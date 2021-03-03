شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط نقل البضائع الأجنبية بنظام الترانزيت فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر فى القانون الحالى أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات وحدد القانون فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، حيث تتولى مصلحة عدد من الاختصاصات، أبرزها تتبع البضاعة المستوردة المعروضة على المواقع الإلكترونية.

وفيما يلى نستعرض ضوابط نقل البضائع الأجنبية المنشأ.

يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التي تقبلها المصلحة.

ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها، وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة.

وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هـذا النظـام.