14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفرافرة عند الكيلو 70 بنطاق محافظتي الوادي الجديد وأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

بالانتقال والمعاينة الأولية، تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفرافرة، ما أسفر عن إصابة "شريف.م.ن" 25 عامًا، و"عبدالله.أ.ع" 18 عامًا، و"محمد.ر.ع" 13 عامًا، و"عمرو.م.م" 15 عامًا، و"عماد.هـ.م" 19 عامًا، و"عبدالله.م.ن" 14 عامًا، و"بلال.م.ا" 11 عامًا، و"محمد.ع.م"12 عامًا، و"محمد.ر.ا"17 عامًا، و"عبده.ع.ك"15 عامًا، و"عبدالله.ي.م"15 عامًا، و"كريم.ب.ص"15 عامًا، و"محمد.ص.م.ع"15 عامًا، و"عبدالرحمن.ف.أ"14 عامًا وجميعهم من محافظة سوهاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط ومستشفى أسيوط الجامعي وعمل الإسعافات الأولية.​